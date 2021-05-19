據傳勞動基金運用局國會聯絡人確診，勞動部稍早發出新聞稿確認，勞金局一職員因陪病需要，按醫院作業配合快篩採檢呈陽性反應，目前正循採驗PCR程序確認中，勞金局已啟動相關應變機制，基金運作如常，不受影響。

勞金局表示，該員在5月15日開始出現發燒症狀，不過5月11日起均未進入立法院場域，因此沒有傳染給立法院同仁的疑慮，為減少員工染疫風險，勞金用局已於本周一(17)啟動實體分區辦公，並於今(19)日啟動居家辦公，經管基金投資運用業務不致因疫情影響而中斷。

勞金局指出，啟動分區辦公後，員工上下班採取出入動線及電梯分流，並禁止跨區活動，同時運用局已請員工密切注意自身健康狀況，全面停止外部人員約訪會議，並採行分區及居家辦公措施，本日已再次全面清消。

勞金局強調，該員並非辦理投資業務人員，目前各項投資如常進行，經管基金投資運用業務不因疫情影響而中斷，至於相關疫情訊息仍以中央疫情指揮中心發布為準。

(中時 )