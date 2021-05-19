印地安人隊內野手張育成陷入打擊低潮，克里夫蘭當地媒體《誠懇家日報》也注意到他的狀況，因為張育成在春訓表現優秀，被總教練法蘭柯納(Terry Francona)寄予厚望。法蘭柯納先前誇獎他是「危險人物」，連兩年把他放進開季名單，現在要怎麼安排張的位置？

法蘭柯納說：「他時常保持著準備萬全的狀態，他每天都在4個內野位置（一二三壘游擊）練習接球，他的身體狀況很好。我們目前正全力求勝，他不巧處在低潮。」基於戰績考量，他必須減少張的上場時間。

5月7日打完皇家3連戰以來，張育成消失在先發打線中，相隔超過1周才在對戰水手的第9局擔任代打，並且本月兩次代打都吞下三振。19日對戰天使，張育成終於重回先發，還在首局擊出高飛犧牲打，進帳本季第6分打點，而且最後印隊險勝1分，為球隊立下戰功。可惜他後面3打數掛零，打擊率再跌至0.127。

法蘭柯納說：「通常只要球員獲得並把握更多機會，這種問題會自然解決。我認為他有優秀打者的資質，Vanbo(打擊教練)和我在幾周前談過，他大概是我們技術最好的打者，只是沒有在比賽中展現出來。」

張育成打不好，先發機會必定減少，但還是有上場調整的機會，因為他能守備4個位置，並且打擊教練對他的技術有信心。張育成2019球季累積出賽28場、84打席，打擊率0.178，去年只有13打席、0.182打擊率，都沒有今年的狀況那麼糟。

(中時新聞網)