32歲日本女星新垣結衣今(19日)公布喜訊，證實與電視劇《月薪嬌妻》男主角星野源結婚，消息一出令大批男粉絲心碎，崩潰直呼「老婆跑了」，更忍不住懷疑新垣結衣是否已懷有身孕，才會無預警閃電結婚。隨後星野源也透過經紀公司回應外界質疑，透露與新垣結衣是在拍完《月薪嬌妻》新春特別篇才開始交往。

新垣結衣閃嫁大8歲男星星野源，由於喜訊來的太過突然，也讓外界忍不住質疑新垣結衣極有可能是帶球嫁。對此，稍早星野源經紀公司也向日媒表示，星野垣與新垣結衣是在拍攝《月薪嬌妻》新春特別篇結束後，以結婚為前提開始交往，兩人沒有同居沒懷孕也還沒正式登記結婚，之後會看好日子再去登記，婚禮時間未定。

《月薪嬌妻》新春特別篇在今年1月播出，描述男女主角進入婚姻生活第3年以及日本在 2020年發生的故事，新垣結衣在戲中亦有懷孕生子橋段，這也讓網友忍不住崩潰表示「看吧，這就是你們要看特別篇的下場，老婆沒了吧」、「戲裡都同居結婚生娃了還需要婚禮什麼的嗎」、「月薪嬌妻真是紀錄片」、「竟然是今年才開始交往的」、「那不就才交往幾個月而已」。

在與新垣結衣結婚喜訊傳出後，星野源也親自在社群網站證實這天大喜事，他在聲明中甜蜜又對大家感到歉意地說：「在這個非常艱難的時期，因為私事非常抱歉，這次，我星野源要和新垣結衣結婚了。希望今後也能互相扶持，累積豐富的時間。雖然是兩個不成熟的人，但是希望大家能夠給予溫暖地關注，今後也請多多指教。」

(中時新聞網)