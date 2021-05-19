全國學校今天停課、改為線上教學，不過仍有一些無法居家學習的學生到校，教育部長潘文忠表示，今天中小學到校平均率是1.26％。此外，教育部也不再堅持老師一定要到校進行線上教學，而是讓學校以彈性多元方式處理。

潘文忠表示，今天收到高雄市、台中市、台南市等總計有14縣市提供資料，統計國小、國中、高中到校學生計16,608人（列入統計學校學生人數總數131萬4988人），到校率平均1.26％，其中國小階段學生到校率1.81％、國中0.5％、高中0.67％。這些到校學生，學校均安排教學及供應午餐。

不過教育部昨天宣布全國學生不用到校、改為居家學習，但卻要求老師要到校進行線上教學，引發反彈。潘文忠表示，各校可依網路頻寬設備等條件，自行安排到校或居家線上教學的人力規畫，老師不一定要全部到校。

此外，全國學校停課後，僅1％多學生到校，導致提供營養午餐團膳業者的重大損失，有業者原本一天要供應4000個便當，現在變成40個，大量的食材被丟棄，也造成食物浪費。

潘文忠表示，團膳業者在停課前備妥或無法使用的食材損失，就由學校和業者依合約處理；停課後所造成的損失，教育部正研擬補償方案來解決。

5月29日、30日國中會考補考及6月20日的高中特招是否要舉行？潘文忠說，會考補考國內有170位考生，同時要在大陸設置考場，但並不派試務人員前往大陸，而是採保密、在大陸製卷的方式因應，要不要如期考，周四會決定；至於高中特招，僅有3個考區8所學校辦理，教育部尊重各考區規畫。

(中時 )