（17:36捕入全聯針對簡訊實聯制的說明回應）因應疫情持續升溫，依政府要求進入門市，需請消費者務必配戴口罩與登記實聯制。在龐大千萬會員基礎上，為讓顧客使用更快速順暢，全聯福利中心宣布自即（19）日起在PX Pay全面開通實聯制功能，會員只需打開PX Pay點擊「PX Pay防疫新生活專區」，接著掃描各門市QR Code碼後，即不用填寫任何資料，僅需點選同行人數就可一指快速通關，整個過程只需點、掃、確認共3步驟、3秒內即可完成；若非PX Pay會員用相機掃描各店QR Code碼後，也只需輸入姓名及聯絡電話、同行人數等資料，同樣可快速通關，大幅降低繁瑣填寫程序，讓消費者更方便快速。

全聯PX Pay加入實聯制功能，3秒快速通關。（全聯提供／黃慧雯台北傳真）

全聯指出，為配合政府實施全國實聯制政策，特別在PX Pay開發實聯制功能，而且為讓消費者使用上更便利，會員使用毋需再更新app即可使用。若沒有攜帶手機的消費者，則可於現場填寫紙本登記表，包含姓名、電話與到店時間等，PX Pay線上填寫與紙本同步並行。而實聯制所有消費者個資自填寫日起28日內期間保留後即刪除，皆符合政府實聯制政策，僅提供衛生主管機關進行疫調時使用，敬請消費者安心使用。

根據全聯方面回應，行政院今日推動的簡訊實聯制，全聯門市也將配合，會有單獨的專用QR Code，供民眾掃描（可用能掃QR Code的App、手機相機app、LINE疾管家「實聯制掃碼」功能或是簡訊方式進行簡訊實聯制）。而全聯會員、有啟用PX Pay的民眾則可直接打開PX Pay點擊「PX Pay防疫新生活專區」掃描搭配的QR Code即可，省去傳送簡訊到1922的時間。

目前全聯會員數超過1650萬、PX Pay下載數已破900萬，門市有高達90%消費者都是會員消費，全聯鼓勵消費大眾使用PX Pay非接觸性支付工具，另請消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。

(科技)