針對民眾擔心疫情若持續升溫，北市是否會提升防疫警戒？柯文哲19日表示，他認為還是要訴諸國民素質，認為目前還是在可控制範圍內，但如果疫情持續蔓延，可能就會加強封鎖，降低大眾運輸量能，非民生必須店家就要關閉。柯強調市府將會斷然處置，但希望不要出現。

對於批發市場傳出有人染疫，黃珊珊表示，已進行相關疫調，接觸者也已居家隔離，因市場是民生必需、不能短缺，所以不會關閉市場。

另萬華傳出有確診者回家後過世，柯文哲表示，以前用PCR篩檢要2到3天才會有結果，病患在家等通知才會發生這種狀況，目前用快篩可以減少時間差，若快篩陽性會馬上安排住到檢疫所或大型防疫旅館，柯並表示防疫旅館比方艙醫院好太多了，不用擠在一起，有醫護人員使用氧氣飽和器檢查，專人照顧，吃得也比較好。

北市有名母親確診，將女兒交給阿姨照顧，不料，阿姨也確診，造成小女童無處可去的窘境，柯文哲表示，第一時間民政、健康系統都有介入關懷，因小女童後來也確診，希望與媽媽住在同一個醫院，所以是聯絡時間差的問題，不會出現無處可去的情況，社會局也將會針對確診者家中有未成年子女、需要照顧親人、65歲以上長者的家庭提供協助。

(中時 )