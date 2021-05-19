號稱亞洲最大成人影片網站SWAG日前深陷違法爭議，旗下多位女優遭到檢調約談，意外曝光她們月收入竟可高達40萬元，引發外界關注，曾和平台合作執導特企影片的網紅橫綱凱咪受訪透露，其實女優大部分的收入並非來自片酬，而是「聊天解鎖」，因為在網站上和女優說任何一句話都是要錢的，所以聰明的女優就會一直引誘你，讓粉絲願意去購買「鑽石」點數來跟她們互動。

「你發給她一個嗨就開始收費」橫綱凱咪說，女優的每篇影音動態都可以自己設定解鎖價格，並表示如果認真經營真的能賺到可觀的收入，就好像計程車、外送工作一樣，只要肯拚跑勤一點想領高薪也不是問題。而經營粉專多年的凱咪也分享，當一個平台都是同類型網紅或直播主時，要想辦法去創造話題，吸引粉絲注意力就已經很不簡單，還要釣人家回話，這些都是要有一定技巧的。

網紅橫綱凱咪接受訪問揭露女優薪資收入。（攝影/邱子軒）

針對有不少年輕女性投入女優工作，橫綱凱咪則表示，這些都是她們的個人選擇，就像她先前接受SWAG邀約到西門町舉牌被警察帶回派出所一事，這些記錄都是會永久存在那裡，想抹滅也抹滅不掉，只能後面再做出一些更好的作品去洗掉這些過往。不過她也舉例，也是有舒淇、李麗珍這樣的女星，是拍寫真演三級片出身，她們脫了還是可以穿回去，這些東西久了或許大家會慢慢淡忘，也是有可能的。

除此之外，被問到影音網站成人片外流一事，橫綱凱咪直言，這真的很不應該，因為這些作品都是她們的血汗錢，由於自己曾擔任過AV導演，當初也花了很多的心力去設計腳本跟鏡位，而且在拍攝片場不管男優或女優大部分都不是享受的，特別是她執導的那部「1女戰8男」影片，每個男的現場都真槍實彈，所以整個味道很重，拍片當下其實非常難受，所以奉勸大家不要「基於友好善意」就把這些影音去截圖傳給別人。

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(中時新聞網)