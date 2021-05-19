因應防疫，國民黨今天首次以視訊方式舉行中常會，會中有不少中常委表示，疫情指揮中心將全台升級至三級警戒，全國抗疫之際，建議將黨主席、黨代表選舉延至8月28日公投之後舉行，黨主席江啟臣聽聞後，請祕書長李乾龍召集同仁，以疫情發展、社會觀感、黨務推動等面向綜合考量，研議因應方案。

由於全台防疫升到三級警戒，國民黨中常委林金結、侯彩鳳、謝坤宏等下午在中常會上，建議黨中央延後黨代表與黨主席選舉。林金結說，若開始領表登記，各陣營候選人就會展開動員、辦座談會串聯等活動，他認為此時此刻應以防疫優先，在全台抗疫之際，唯獨國民黨舉辦選舉，影響外界對國民黨的觀感，建議黨職選舉延到8月28日公投後再舉行。

文傳會主委王育敏轉述中常會表示，黨主席江啟臣聽聞延後黨職選舉的建議後，請祕書長李乾龍召集相關同仁，針對現在的情勢，考量疫情發展、社會觀感、黨務推動等面向來綜合考量，研議因應方案後，再送到中常會報告。據悉，目前黨中央視疫情狀況，考量暫緩的時間點，也就是只暫緩原定7月24日投票，或者從6月初的領表、登記起，開始暫停選舉活動。

王育敏說，此外，有不少中常委關心疫苗採購進度，雖然今天有40萬劑AZ疫苗輸台，但對照原先預計的1千萬劑，比例相當少，希望立院黨團強化監督，政府也能更積極跟多個國家洽購疫苗。

中常委謝坤宏則建議在野黨共同成立「新冠肺炎防疫委員會」，邀前衛福部國建署長邱淑媞擔任召集人，號召全台各地醫師當政府的智庫，並建議政府全面普篩，且非常時期費用由政府支付。王育敏表示，這部分的建議已納在國民黨醫療委員會的建議中。

王育敏也澄清，有中常委提到國民黨要鼓吹買大陸疫苗，這部分全然是不實抹黑，按現行相關規定，並沒有辦法購買大陸疫苗，國民黨的立場很清楚，希望加速採購疫苗，但要符合國內法規，以及安全與有效，希望中常委協助釐清不實傳言。

(中時 )