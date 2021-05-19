戀愛腦是指把精力和心思全放在愛情的人，甚至認為「愛情至上」，有些星座天生就有戀愛腦，只要一遇到浪漫的對象，他們就會矜持不住而墜入情網，《搜狐》近日分享3個容易陷入戀愛的星座，但也因為如此，他們時常愛錯人。

1.雙子座

雙子座的人只要一有感覺，就很容易動心，甚至愛上不應該喜歡的對象，他們只在乎曾經擁有，不管天長地久，就算在愛情裡傷痕累累，就連朋友也看不下去，不斷勸告他們離開，但雙子座的人始終不願回頭，唯有等他們自己醒悟後，才會看清楚自己錯的有多離譜，便心甘情願地斷開這段感情。

2.雙魚座

雙魚座的人非常感性，假若身邊出現對他們好的人，或對方使出撩人技巧，他們就容易陷入情網，對於愛情的渴望，就像是魚需要水一樣，即使愛錯了人，他們寧願選擇睜一隻眼閉一隻眼，也不願結束這一段感情，追求童話故事般愛情的他們，潛意識裡又嚮往轟轟烈烈的戀愛過程。

3.水瓶座

水瓶座的人很愛玩，不喜歡被束縛，不受世俗的影響，儘管不喜歡與人太親近，但又很渴望有一個能了解自己的人，但當理解他們的人出現時，水瓶座的人又會抗拒對方接近，內心非常矛盾，另外越是不被大多數人認可的人，反而會吸引水瓶座的注意，但也因為如此，導致他們常陷入不正常的愛情關係裡。

(中時新聞網)