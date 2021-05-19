台灣一周內發生兩次大停電，引起廣大民怨，外界開始檢討蔡政府能源政策是否有問題？國民黨立委鄭麗文指出，蔡英文總統曾信誓旦旦的說，她的能源政策絕對經過「很多專家背書」，但鄭麗文爆料，蔡英文2014年3月發表的「能源政策白皮書」，其所謂的專家，其實就是民進黨智庫；名單中還可發現綠委林岱樺等人的名字。

鄭麗文表示，蔡英文總統說她的能源政策絕對經過「很多專家背書」，且能源專家都是「世界一流的」，不會有問題，但是蔡總統目前的能源政策都是由「新境界文教基金會」的專家、學者、公民團體等，於2014年3月發表的「能源政策白皮書」。

鄭麗文進一步指出，而這些所謂的「國際能源專家」其實就是「民進黨智庫」；根據這份「非核家園暨能源政策專案小組」的諮詢委員名單，其中包含綠委林岱樺，前立委吳焜裕、田秋堇等，以及成為現任科技部長的吳政忠等人。

鄭麗文批評，蔡政府如此僵化的2025非核家園政策，缺乏足夠配套，再生能源的發電目標無法達成，卻異想天開的想要取代可以全天發電的基載能源如核電或燃煤。如果蔡政府的能源政策真的沒有問題，規劃配套也都夠完備，台灣今天還會面臨這種接二連三、離譜的大停電危機嗎？

鄭麗文說，民眾乖乖待在家配合防疫，卻還要擔心隨時可能停電的危機! 在家會停水停電，出門很有可能染疫，蔡政府究竟要人民怎麼辦？ 人民缺水、缺電、又怕染疫的焦慮心情，政府真的在意嗎？

鄭麗文批評，難道因為停電停水都不會影響到這些高官，所以他們可以一直怠惰擺爛，停電了再出來道個歉，之後還是可以繼續跟沒事一樣，也完全沒有人需要出來負起政治責任，「人民真的完全不需要這種道歉國家隊！」

鄭麗文痛批，蔡政府不面對自己錯誤的政策，出事後永遠都在甩鍋卸責、不斷狡辯、用謊言洗腦民眾，停電不是因為缺電，是因為民眾都待在家所以用電過度、是因為電廠機組故障、是因為人為操作失誤，千「錯萬錯都是別人的錯！」這種不負責任、不承認錯誤、不願意真正面對問題、解決問題的蔡政府，使人民處於水深火熱之中，人民只好自求多福。

(中時 )