新北烏來部落入口處設3處檢疫站 沒戴口罩、發燒不得進入 17:292021/05/19 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中今宣布全台警戒升至第三級。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台升級三級警戒，新北市烏來也祭出最新防疫措施，21日起將在部落入口處設置檢疫站，民眾沒戴口罩、體溫發燒不得進入部落內，共同嚴守各深山部落防線。 烏來區公所將於5月21日起上午8時至下午5時將設置3處檢疫站，包括忠治部落入口處、烏來部落-環山路82巷入口處、瀑布舊檢查哨入口處，檢疫處將執行戴口罩、量額溫等防疫措施，呼籲民眾注意。 買飯見阿伯沒戴口罩 洋蔥妹出神招 1.5萬人淚喊：正能量 雙北疫情三級警戒 新北小黃運將駕駛人講習暫停 (中時 ) #入口處 #部落 #烏來 #檢疫站 #戴口罩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 急買菜防疫卻忘戴口罩 張麗善到斗南菜市場發口罩 10:452021/05/18 寶島 國內疫情升溫 嘉縣宣布禁公祭、圖書館閉館 12:172021/05/18 生活 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 12:242021/05/18 生活 大學生防疫穿著鞋用腳按電梯 遭怒轟：這人沒救了 12:012021/05/18 社會 蘆洲買菜婦口罩拿手上遭警取締 最重開罰1萬5 12:582021/05/18 生活 台南護專維持實體授課學生氣炸 校長：可請防疫假 10:402021/05/18 生活 台灣確診數狂飆 過來人韓媳給防疫建議：請放棄人生兩週 10:542021/05/18 娛樂 無視「準3級」警戒 竹市香山區KTV照常營業遭開罰 11:252021/05/18 生活 停課當放假 台北男大生想騎到台東避難扯問：哪裡有酒吧 11:572021/05/18 生活 生活熱門新聞 台中新增5例確診 足跡遍及一中商圈 中友百貨緊急封館 - 生活 桃園新增15確診 足跡遍佈台茂、屈臣氏及各大超商 - 生活 中市新增5例確診 東海大一生和萬華朋友吃飯染疫 - 生活 新莊社區大樓住戶疑確診 社區管理中心發訊息曝第幾棟 - 生活 台北榮總手術室1名清潔工染疫 匡列6人採檢陰性 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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