全台升級三級警戒，新北市烏來也祭出最新防疫措施，21日起將在部落入口處設置檢疫站，民眾沒戴口罩、體溫發燒不得進入部落內，共同嚴守各深山部落防線。

烏來區公所將於5月21日起上午8時至下午5時將設置3處檢疫站，包括忠治部落入口處、烏來部落-環山路82巷入口處、瀑布舊檢查哨入口處，檢疫處將執行戴口罩、量額溫等防疫措施，呼籲民眾注意。

(中時 )