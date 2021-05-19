在以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）衝突愈演愈烈之際，美國拜登政府仍繼續推動對以色列的軍售案，其中包括多款精確導引彈藥。美眾議員歐瑪（Ilhan Omar）痛批，在平民死傷不斷出現時向戰區提供武器，簡直「駭人聽聞」。

拜登政府5日便已將相關軍售協議送交國會審查，內容為售予以色列聯合直攻彈藥（JDAM）、GBU-39小直徑炸彈（SDB）等精確導引彈藥，總價值約7.35億美元（約新台幣205億元）。「路透社」（Reuters）表示，由於當時以巴衝突尚未升級，因此無論民主黨或共和黨議員都未提出反對。

不過近期以巴衝突急速升溫，部分聯邦眾議院外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee）成員開始呼籲拜登政府推遲對以色列的軍售案。獨立媒體《中東之眼》（Middle East Eye）18日報導，經常批判以色列的議員歐瑪便強調，在當地暴力升級且平民不斷死傷下，還向以色列提供精確導引彈藥，簡直「駭人聽聞」。

《國防新聞》（Defense News）則報導，外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）雖然沒有以強烈言詞抨擊，但也已致信拜登，呼籲推遲軍售案進行，藉此向以色列和全球傳達停止衝突的急迫性，進而促進以巴雙方再度展開對話。

由於以色列接受大量美國援助，讓美國有能力藉此影響該國決策；不過外交事務委員會中共和黨位階最高者麥考爾（Michael McCaul）指出，在此時暫停軍售，將向美國在該區域的最大盟友送出「脆弱訊號」，恐影響雙方關係。

(中時新聞網)