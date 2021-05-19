崑鼎(6803)啟動為期5年新台幣20億元無擔保普通公司債籌資計畫，其中包含新台幣10億元綠色債券，預計於5月底前完成發行。

崑鼎指出，公司首次發行無擔保普通公司債，在各大金融機構的支持與肯定下，認購情形踴躍，投標總金額達新台幣68億元，超額認購率逾300%。此次成功募資，將協助崑鼎降低中長期資金成本及利率風險，同時達成再生能源發電及溫室氣體減排等綠色效益。

崑鼎此次籌募的綠色債券資金，將專用於太陽光電電廠投資開發與設置，並於債券發行下一年度，揭露投資效益衡量指標，期藉由投資案的實質效益，促進全球綠電發展、溫室氣體減排目標達成。依所募得綠色債券資金推估，共可興建25MW太陽光電廠，年發電約2,870萬度，相當於減碳14,630公噸。

崑鼎在太陽光電領域的實績，已由台灣拓展至海外，國內外累計取得96個案場開發權利，開發總容量已突破114MW。

(時報資訊)