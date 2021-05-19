正崴(2392)今天下午證實公司總部員工家屬確診新冠肺炎，目前該名員工及同辦公室的員工已居家辦公，辦公區域亦已清空消毒，公司也增加員工居家上班比例，並為全面居家上班做準備。

正崴於星期一即針對萬華、蘆洲、板橋等地區員工居家辦公，並進行分廠、分層及分區管制，公司在星期一下午接到通知員工家屬確診新冠肺炎，該名員工及同辦公室的員工自星期一下午開始居家隔離辦公，該辦公區塊清空消毒，目前居家辦公的員工人數已有150位到200位，而公司也已做好全面居家上班的準備。

第1季為傳統淡季，但因遠距生活需求持續，正崴第1季合併營業收入為198.74億元，年成長24.13%，營業毛利為21.05億元，年成長50.04%，單季合併毛利率為10.59%，年增1.83個百分點，營業淨利為2.59億元，遠優於去年同期營業淨損1.59億元，不過由於匯兌收益不及去年同期，單季稅後盈餘為2542萬元，年成長22.15%，每股盈餘為0.05元；累計前4月合併營收262.65億元，年增12.93%。

正崴表示，第1季毛利率受到上游原物料價格上漲影響，不過本業表現優於去年同期，公司產品售價在3月中起已有調整，且原物料價格漲勢趨緩，第2季獲利可望明顯改善，有機會優於去年同期。

(時報資訊)