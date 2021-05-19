雲林孵化場業者公開台電公文。（圖／取自PTT論壇）

台灣近一周2度無預警大停電引爆民怨，今（19日）有網友在PTT論壇上爆料，台電發公文要孵化場業者自備臨時停電方案，因台電無法保證永不斷電，業者需視情況自己加裝發電機或不斷電設備，該名網友也附上公文照片佐證，並怒轟政府，「已開發國家，連穩定供電都做不到？」

針對近期供電不穩狀況，台電先前曾解釋，天氣炎熱、企業景氣好接單多等因素，導致全台用電需求大增，5月用電量已超越預期，達到原先7、8月高峰期的水準，且台電部分機組面臨歲修，導致近期電力供應緊繃。

停電民怨未息，又有網友在PTT論壇上爆料，收到台電發公文通知，由於台電無法保證永不停電，因此用戶若有不能中斷之場所或設備，應自備發電機或不斷電設備，做為備用電源。

除此之外，台電在公文中提醒，若裝設不斷電設備或發電機，應與原有供電間做好安全措施，並提醒用戶應加強維護、定期測試及加載運轉，以增加備用電源的可靠性。

另外，台電在公文中寫道，如果業者使用三相電的機器或設備，有因臨時停電受損害的可能，請自行加裝保護措施。

此文一出引起網友們熱議，怒轟台灣第三世界國家化，「不缺電啦，只是斷電自己吞」、「北韓是不是比我們先進」、「這個是要廠商自立自強啦，家庭一般沒有三相電」、「告訴你，用電戶要自立自強啊」、「看好了世界，台灣示範怎麼逼企業離開台灣」、「厲害了，還能這樣甩鍋的」。

(中時新聞網)