新冠肺炎疫情擴大，全台進入防疫第3級警戒，交通部公路總局表示，考量部分民眾無法處理相關監理業務，去年已提出「因應民眾受新冠肺炎防疫措施影響之各項公路監理業務權益措施」，車輛定期檢驗、交通違規罰鍰、汽燃費等7項業務，得展延至原因消滅後6個月內辦理完成，目前仍可適用。

公路總局指出，「交通違規、違反公路法或強制汽車責任保險法罰鍰繳納與裁罰」、「汽車燃料使用費繳納」、「車輛定期檢驗」、「道安講習」、「職業駕照執照審驗」、「須體檢之駕照執照定期換發與審驗」、「指定訓練機構停止開班後補訓練」等7項業務，可申請展延至入境、檢疫、隔離結束或治癒出院後6個月內繳納，視同未逾期。

公路總局呼籲，民眾需要洽辦監理業務，可以多利用監理服務網或監理服務App，減少外出攜手防疫。如有任何監理業務疑義，歡迎洽交通部公路總局用路人服務中心（0800-231-035）。

(中時 )