面對全台疫情升溫，街口支付也齊心防疫，並推出防疫津貼。5月18日至5月28日限量發送總價值$1,250的回饋，讓用戶安心搭乘計程車降低接觸、在家網購、線上點餐、多加使用「外帶點餐」及「美食外送」服務享回饋，力行防疫新生活！

街口支付擁有450多萬實名認證會員體系、且手機號碼經過簡訊OTP驗證，全力配合中央流行疫情指揮中心，立即投入開發實聯服務，提供合作店家申請，讓擁有街口支付app的用戶，掃描QR Code即可一秒完成實聯登記。

而疫情期間鼓勵用戶善用綁定會員卡功能，在三大超商7-ELEVEN、全家便利商店和萊爾富，使用街口支付付款，刷一次發票歸戶與會員集點即可同時完成，毋須口頭報電話號碼、免手拿現金與發票，透過零接觸方式共同守住防疫陣線！

面對疫情升溫的日常生活需求，街口推出防疫生活四「不」曲，期待與用戶共同防疫。使用者可在街口支付app中領取相關街口券（限量發送），並在消費時使用。

一、沒事不出門：網購全通路消費滿$1,000元，享9折優惠（單筆上限$150元，每人最高可回饋2次）

二、沒事不接觸：街口支付大方贊助$400元計程車費，搭乘台灣大車隊使用街口支付叫車服務與付款，零接觸乘車更安心（每次乘車不限金額折抵$40元，每人最高可享10次優惠）

三、沒事不外食：攜手四大連鎖速食肯德基、必勝客、拿坡里、漢堡王，使用線上點餐服務，單筆消費滿$400元享9折優惠（單筆上限50元，每人最高回饋3次）

四、沒事不內用：於指定店家使用「外帶外送」服務，單筆消費享10%現金回饋（單筆回饋上限40元，每人最高回饋10次）

(科技)