中央流行疫情指揮中心今天（19日）宣布全台提升為3級防疫等級，宜蘭縣政府表示，宜蘭各項防疫措施全面提升，縣長林姿妙宣布即起縣內民眾外出應全程佩戴口罩，為擴大篩檢能量，在羅東聖母醫院增設一處社區防疫篩檢站，加上原先的一處篩檢站、7家醫院，一天篩檢量能可達500至550件。

林姿妙表示，為擴大篩檢能量，我們將在羅東聖母醫院增設一處社區防疫篩檢站，但為了避免現場等候造成人潮，請大家務必先行預約、分流，並禮讓身體不適等民眾優先檢測；縣轄各水域及海域活動全面禁止，另針對縣內抓娃娃機、釣蝦場等場所全面暫停營業。

配合疫情升級，縣內公私立托嬰機構及居家保母，自即日起停止托育服務到5月28日，請暫停送到服務地點，停托期間請家長持續留意幼兒的身心狀況，若有症狀請儘速就醫，同時也請告知原收托機構。

社會處表示，宜蘭縣公私立托嬰中心共20家，收托嬰幼兒人數444人，居家保母共285人收托576名幼兒，停托期間請家長以照顧幼兒為優先，可依相關規定申請防疫照顧假或家庭照顧假。

針對街友缺乏防疫物資，社會處也將主動透過外訪關懷並發放口罩，交通處也提醒，因應全國提升至3級防疫，請縣民搭乘大眾運輸工具，使用記名電子票證，以落實實聯制，教育處從即日起封閉宜蘭縣籃球場、網球場、棒壘球場、槌球場、足球場、溜冰場、游泳池等室內外運動場地。

警察局表示，如有民眾經勸導仍不佩戴口罩者，可向警方報案，報案前可用手機蒐證，員警獲報到場後調查、蒐證，並函請衛生局裁罰。

(中時 )