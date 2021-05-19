柳依蘭《同心協力》藉作品傳達人與人在疫情時代的互助和諒解。（柳依蘭提供）

「藝術無法離開人類而獨立存在，因而，我較想觸碰的也是『人』的問題」曾為電影《血觀音》設計主視覺的當代藝術家柳依蘭，疫情爆發迄今，她也陸續以自己的繪畫為載體，傳達所思所感，一系列戴著口罩卻又華美、靜懿的女子，在她的筆下既是遇見瘟疫的哀敬，亦有抱著希望的美好樂觀。

「疫情改變了人類的生活」柳依蘭表示，去年初以來自己以一系列戴著口罩的人像畫，思考著人在此時如何與地球共存，「口罩一開始是不安全感的象徵」去年應高雄市立美術館委託創作的《我們無從得知真相-關於2020》，畫中人物戴著口罩，緊盯著電視螢幕，也反應了人們的不安。

疫情已持續1年餘，近日本土疫情在台更是快速升溫，柳依蘭也感慨：「以前讀卡謬的《瘟疫》覺得似乎很遙遠，但我們這一代卻遇上了，既是見證歷史，也是時候思考人和自然如何共處。」在新近的作品《容顏》中，她一改過去濃豔的用色，以純粹的黑白和菊花構成畫面，作為對此次在疫情中過世者的哀悼。

因新冠疫情而使人與人的距離拉開，社交距離成為日常，但柳依蘭藉著作品展現「站在一起」的力量，作品《同心協力》以類似東方立軸的尺幅，讓畫面中的人物彼此為對方戴好口罩，意味著互助合作和諒解，而《為我們所失去的獻上一朵白菊花》也以排成一列的群像和手中拿著的白菊花，儀式感地獻上救贖、撫慰。

筆下人物帶著些許哀怨的眼神，卻以堅毅的態度對未來懷抱憧憬，柳依蘭表示自己對於疫情控制仍很樂觀：「不安的年代，至少我們還有愛，一起守護台灣。」

(中時 )