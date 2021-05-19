台北市議員秦慧珠接獲民眾來電反映，廣慈園區外包工程人員有人染疫，因為害怕家人感染，所以來跟議員反應；秦慧珠表示，立刻向管理工程外包商的都發局詢問，經了解後，發現廣慈工區目前的確有1位工人確診。

秦慧珠表示，工人工作上的流動性大、活動力強，難怪引起附近居民驚慌，秦慧珠要求，市府應嚴密管理該基地及全市所有外包工程之工地，匡列人員並做快篩。

此外，近期發生多起外包人員染疫事件，引發後續匡列接觸者，影響人力運作及社會恐慌，北市府各機關除工程外，勞務外包人員也十分眾多，包括清潔、水電、器材、維護、活動等項目，多委外處理或管理，請北市府儘速提出外包人員防疫措施管理方案並落實執行，以免外包人員造成市府機關防疫破口，影響市府公務運作。

北市住宅工程科長魏國忠表示，所有相關訊息都有掌握，匡列的工人都已進行篩檢，都是陰性，目前僅接獲1名工人確診，而工地周邊也都做過清消，而相關人員也都做了自主篩檢。

(中時 )