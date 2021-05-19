為防疫警戒升級超前部署，金管會正研擬金融服務不中斷「暫行措施」或「指引」，會訂出各金融機構維持最低營運的標準與人力、不接觸客戶的相關暫行措施，如壽險業投保的「親晤親簽」要求，將可暫時准許用視訊搭配線上簽署，疫情過後再補回簽單；理賠可先上傳單據，事後再補回正本。

保險局局長施瓊華表示，未來即便疫情過後也希望可利用視訊等科技方式，取代現在的面對面親晤親簽，預計半年內規畫相關法規及架構，應會比照保全理賠聯盟鏈，以試辦方式，逐步確定保險公司有足夠的技術、設備、儲存軌跡與資料庫容量，再全面性開放。

金管會主委黃天牧以視訊會議方式，與銀行、票券、壽險、產險、證券、投信與期貨七大公會理事長會面，第一是要求轉知各金融機構，在維持營運不中斷的要求下，一定要確保員工健康及安全，應提供員工最高規格的防護措施，第二是各家金融機構要隨視檢視營運不中斷計畫，要符合內稽內控、資安等規定。

據了解，金管會正請各金融機構試算，要維持金融服務不中斷的最低人力要求，未來一旦「封城」、「限制人員進出」時，可能會提供這些一定要「進辦公室」或一定要「移動」的金融業員工通行證或相關許可，讓這些人能維持金融服務不中斷。

如台股不休市，各券商應要有IT部門的人員進公司，維持交易系統繼續運作；銀行則要看指揮中心限制的區域，決定哪些分行或部門要持續開業，再來是金流不能中斷，需要必要的人力，亦要由各銀行依後續疫情管制，隨時作出調整。

(工商 )