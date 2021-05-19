逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股19日開低收小跌，終場下跌13.32點，跌幅0.08％，收在16,132.66點；櫃買指數則震盪收小紅，上漲0.13點，漲幅0.07％，收在189.08點；三大法人進出方面，外資轉賣293.82億元，投信續買21.95億元，自營商賣超6億元，惟外資法人於台指期續賣323口多單，累計淨空單部位為20,081口，心態轉趨謹慎保守。

國內本土疫情燒不停，不僅讓全國民眾惶恐不安，連帶台股遭到無情打擊。不過，台股近期的恐慌性下殺，與實質經濟面完全無關，且台股甚至在市場最恐慌與悲觀之際，出現關鍵止跌長紅K棒。

觀察盤面，不僅先前面臨下殺的傳產股，包括中鋼、中鴻、新光鋼、長榮、陽明、萬海、新興、裕民、慧洋-KY等，紛紛止穩上漲。此外，台積電、聯電、聯發科、天鈺、敦泰、矽創、九齊、新唐、鈺太、彩晶、友達、群創、華邦電、威剛、晶豪科等跌深電子股，也出現強彈。

台股上市公司融資餘額小幅增加16.82億元，惟上市櫃公司融資餘額近六日仍是大減，加上外資法人連二日反手買超，顯見台股反攻號角已響起，若有拉回均是逢低布局的好機會。

個股方面，本周納入投資組合的長榮，運價上漲、旺季來臨，第二、三季可望更甚第一季，隨買盤回籠、內外資法人大戶心態偏多下，預期後市仍有續漲的機會。

選股方面，除鋼鐵、貨櫃航運前景持續看好下，若有拉回，逢低仍可留意。不過，經歷連兩日大漲後，恐將面臨上檔解套賣壓、線型壓力，故暫不建議過度追價；至於跌深電子股，則在前景展望、公司營運成長力道持續看好下，預期後市仍有輪動上漲機會可期。

(工商 )