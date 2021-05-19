證券分析師陳杰瑞表示，台股19日為期權結算日，大盤波動較劇烈，終場小跌13.32點，收在16,132.66點，股價守穩於5日均線上，日KD指標也在低檔交叉向上，技術面短多確立，預期台股有望於近期出現較像樣的反彈。此外，目前月均線距離目前加權指數仍有相當大的空間，建議投資人可好好把握近期的反彈行情。
個股方面，本周納入投資組合的環球晶，全球四大矽晶圓廠同步看旺，12吋矽晶圓將供不應求，且明年可能出現缺貨，股價短底成型，外資、投信買盤逐漸增溫。
觀察盤面表現，資金排擠效應明顯，即便台灣疫情日益嚴重，惟防疫概念股獲利了結賣壓不斷湧現，取而代之的是原物料漲價概念股、電子龍頭股。航運、鋼鐵連兩日出現跌深反彈，不過，因短線跌深，反彈過程勢必會遭遇解套賣壓，建議投資人暫時短多操作，一旦漲不動就先行出脫。
此外，電子龍頭股續航力較強，且持續看好，尤其台積電、聯電、聯發科、聯詠、環球晶、國巨等大型電子股，均陸續於低檔出現黃金交叉，並站上短期均線，短多行情可期。
(工商 )
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