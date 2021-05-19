全台升三級警戒！連5天本土破百恐升四級？ 陳時中：不希望、也相信不會到那裡

疫情升溫，蔡英文總統今天上午召開例行「蔡蘇會」，決定將全國提升至第三級警戒，蔡英文表示，她指示蘇揆和陳時中，全國的防疫措施丶篩檢後送SOP丶違反規定罰則都必須一致。至於各縣市需要的資源，中央會協助整備、協調。「 全國是一個團隊，沒有一個縣市會被遺漏」。

蔡英文在臉書表示，今天早上，她聽取蘇貞昌院長、陳時中指揮官報告後，決定根據指揮中心專業建議，將全國提升至第三級警戒，用一致的標準共同防疫。

她感謝各縣市齊心防疫，但她說，我們也要避免執行面上的銜接落差，而造成破口。所以，她指蘇揆和陳時中：全國的防疫措施必須一致，篩檢後送SOP必須一致，違反規定的罰則也必須一致。至於各縣市需要的資源，中央會協助整備、協調。

蔡英文強調，從明天開始，指揮中心會在每天早上召開全國防疫會議，由各地副縣市長層級以上人員參與，整合防疫資源，檢視執行進度，駁斥錯假訊息。全國是一個團隊，沒有一個縣市會被遺漏。

在中央地方合作下，她說，大家關心的篩檢站、防疫旅館、集中檢疫所，數量都會繼續增加。所有的醫院，也都必須按照指揮中心的應變機制，全面擴大專責病房的數量。

蔡英文表示，疫情嚴峻，但我們有決心守住。今天的好消息是： 新一批合計41萬劑的AZ疫苗已經抵達台灣。接下來，外購的疫苗會一批接著一批出貨，國產疫苗也可望在七月底開始第一波施打。「防疫不分縣市也不分黨派，標準一致，團結堅守下去，我們一定能戰勝疫情！」

(中時 )