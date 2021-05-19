國內昨（18）日新增2例本土死亡個案，其中一例為萬華60多歲的婦人在家中死亡，外傳該名婦人到台安醫院快篩陽性後被拒絕收治，一名網友透露，死亡的婦人是他的嬸婆，醫院快篩陽性後沒有被通知確診，只好在家中等待，沒想到發生悲劇，大嘆：「一切都太晚了」。

這名網友18日在網路論壇《PTT》表示，該名婦人是他的嬸婆，為了避免被當成造謠不能說太多，18日一早他母親就接到電話，被通知嬸婆已經確診過世了，當初嬸婆去醫院快篩陽性，也是被通知先在家自主隔離，因為一直在發燒，他的堂叔一直問醫院能不能住院，但是未確診前就只能先在家等待。

原PO說，就這樣他的嬸婆後來開始有呼吸困難的情況，但一切都太晚了，整個狀況讓他堂叔超生氣，想找相關單位申訴，看到記者會上有記者詢問，但得到的回應還是滿官腔的，而且都簡單帶過，記得當時記者還問了兩次。

原PO感嘆，雖然醫院有醫院的SOP，被篩到陽性、發燒好像沒事，只能再觀察，但後面會發生甚麼情況就很難說，他嬸婆是自己獨居，被篩到陽性也只能自主隔離，他堂叔也沒辦法去嬸婆家顧著她，平常都是朋友幫忙送飯過去，後來他堂叔發現連絡不到人，才馬上找里長跟相關單位一同破門而入，但一切都太晚了，呼籲獨居的人要注意一下這種狀況。

貼文一出引起眾人不捨，網友紛紛回應「幫QQ」、「拍拍」、「北市府在衝殺小？出來負責X」、「可悲的台灣，能免費治療境外移入者，不能生出病房給國人？」、「這還只是開始咧，大家各安天命」、「R.I.P.」。

指揮中心18日宣布2例死亡個案，其中為一名為60多歲在萬華工作的女性案1522，5月16日確診，隔天倒臥家中送醫急救無效不幸身亡。對此，台北市長柯文哲表示，因篩減量大，導致醫院塞車，目前已建立專門交通運輸團隊，並徵調專責防疫醫院，未來應會避免類似問題發生。

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(中時新聞網)