培養無數飲料調製國手的「調酒教父」郭朝坤，19日獲正修科大校長龔瑞璋聘為餐飲系專技教授，與曾獲2015WCC世界盃傳統調酒的世界冠軍的女兒郭植伶同校任教，杏壇傳為佳話。

龔瑞璋表示，具國際視野的郭教授的加入，將使餐飲系邁向另一高峰；郭朝坤說，餐飲必須走向國際化，學校可選送學生到國際就學或就業，學成歸國將成為正修科大的亮點。

龔瑞璋說，現任中華民國國際調酒協會理事長郭朝坤，在飲料調製領域堪稱指標人物，曾任IBA國際調酒協會亞洲區主席，培養無數飲料調製國手，也曾在大仁科大擔任教授級專業技術人員兼任休閒暨餐旅學院長，退休後答應到正修科大兼課教授專業領域的飲料調製課程。

另他的女兒郭植伶曾榮獲2015 WCC世界盃傳統調酒世界冠軍，去年已在正修擔任專技助理教授，父女同在正修擔任教職，可說是正修科大學生的福氣，希望對飲調有興趣的學生能選擇正修餐飲管理系就讀。

郭朝坤說，台灣調酒名揚國際，締造兩次世界紀錄，榮獲2次Super Team超級團隊，這個歷史紀錄必須傳承下去，他雖然退休，但責任未了，能到正修科大任教，將提供更多國內外資源給餐飲系同學更多、更廣、更大的國內外舞台。

(中時 )