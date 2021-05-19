本土疫情升溫，中央疫情指揮中心今公告全國進入第三級警戒，今傳出立法院有一名勞動部國會聯絡人疑似為新增個案，雖然沒有獲得指揮中心證實，但引發民進黨立委在群組內熱議，甚至有人直呼「立法院可以不要再開會了嗎？」不過，有知情人士表示，已跟勞動部確認，被點名的該名官員近期未到立法院，至於是否有確診，須由指揮中心統一說明。

不具名綠委表示，今天黨團群組確實有人在討論國會聯絡人確診消息，希望立法院能立刻停止開會，不過，該訊息未經過查證，也未獲指揮中心證實，呼籲不要再轉傳。

立院人士透露，根據勞動部清查逐跡，該名聯絡人近期沒有到立法院，稍後會依照勞動部對外說明的情況，視逐跡情況擬定對應的措施。

行政院日前通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第11條、第19條條文修正草案，擬再追加特別預算2100億元，總預算上限提高為6300億元， 同時特別條例施行期限延長至明年6月30日。立院21日院會列為報告事項第2案，民進黨團擬提出逕付二讀，盼5月底休會前完成三讀。

對於綠委表態希望立法院停會，民進黨團總召柯建銘卻說，沒有這個問題，最近開會比較少，而且本周五院會就要處理「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」部分條文修正草案，是要怎麼停會。

另外，立院經濟委員會原定明天要照常開會，邀請台電、疾管署報告全國電力資源供需，以及新冠肺炎疫情蔓延民生與防疫物資、疫苗整備情況，不過，因應防疫升級，稍早經濟委員會輪值召委國民黨立委孔文吉宣布，明天會議取消。

(中時 )