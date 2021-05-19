國民黨文傳會主委王育敏下午轉述中常會內容。（摘自國民黨直播）

新北市長侯友宜今天遭民進黨立委羅致政質疑防疫部署落後還「裝忙」，國民黨文傳會主委王育敏下午力挺侯友宜，強調侯如此勤奮堅守在防疫第一線，希望民進黨民代不要再講風涼話、扯後腿，並要求身兼民進黨主席的蔡英文總統，約束黨內民代的不當發言。

王育敏表示，侯友宜防疫工作超前部署，今天還新增了3處篩檢站，也提前宣布中小學停課，並擴大防疫旅館的量能，希望有更多地方能收容輕症確診者，新北市的篩檢速度多且快，整體防疫業務繁重，大家應該支持地方首長做好防疫。

話鋒一轉，王育敏批評，但很遺憾看到民進黨立委羅致政、議員張志豪發表扯後腿的言論，羅致政還噴口水稱侯友宜在「裝忙」，此言論非常不可取，希望兼任民進黨主席的蔡英文總統能約束綠營民代的不當言論，勿任意噴口水，這不僅未能幫到地方首長，更妨礙防疫工作的進行。

身兼新北市議員的國民黨發言人陳偉杰反批，羅致政是裝傻還是真傻？防疫行動是地方政府可以自主決定嗎？他說，新北市本來就有16家醫院可進行篩檢，此次是為了支援台北市萬華區，才額外設立社區篩檢站，讓新北市有曾經踏過萬華足跡的市民可以來篩檢，這是擴大照顧新北市民。

針對羅致政指控新北市防疫旅館家數是六都最後一名，陳偉杰指出，羅致政搞錯了，防疫旅館不是比數量而是比需求，新北市防疫旅館從來沒有客滿，羅致政以400萬市民去計算防疫旅館，難道希望全民都確診？

(中時 )