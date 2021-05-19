頂尖企業（Top Aces Corporation）大手筆組F-16對戰機隊

頂尖企業（Top Aces Corporation）向以色列買了29架退役的F-16「鷹」（Netz）後，如今已首度開著其中1架飛上青天，而這是第一次有私人戰訓支援企業飛任何4代戰機。

據《戰區》（The War Zone）網18日報導，頂尖企業為了這批戰機，在亞利桑那州梅薩山機場（Mesa Gateway Airport）新建成F-16卓越中心（F-16 Center Of Excellence）。而頂尖企業的本部在加拿大，如今已蛻變為貨真價實的跨國企業，將在美國發展剛萌芽的F-16業務。

頂尖企業打算利用這私有機隊，充當空軍，海軍和海軍陸戰隊航空兵的進攻對手，來支援五角大廈與日俱增的空中對抗支援需求。目前空中對抗服務業者旗下的大都是3代戰機，其中有部分深度升級，以較低廉的價格，模擬較先進的威脅，而並未實際使用第4代戰機。

The first privately owned F-16 aggressor jet has taken to the sky:https://t.co/16YIDAwpJE — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) May 19, 2021

報導指出，看到頂尖企業朝複雜，甚至可能更昂貴得多的對戰方向邁進，是很有趣的一件事。而美國空軍已採循序漸進的方式，將對戰服務的複雜性升級，也因此，起碼就概念上來說，把F-16戰機加入組合，似乎是很符合邏輯的下一步。

(中時新聞網)