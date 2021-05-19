PCB智慧製造、IC載板、先進封裝等帶動相關設備需求高度成長，設備廠-群翊(6664)樂觀看待公司今年營運，群翊副總經理余添和表示，今年接單是滿單，獲利可期。

群翊今天下午舉行法說會，群翊主攻PCB乾製程設備，包括：塗佈、壓膜、熱風、熱板及曝光，以及自動化整合等專業製程設備，設備應用產業涵蓋PCB、BGA、FPC、COF、觸控面板等，看好半導體產業自動化需求，群翊針對晶圓製造及半導體封裝開發真空、防氧化及無塵室烤箱，如：應用於先進封裝的自動滾輪塗佈烘烤線及自動滾輪塗佈烘烤線。

群翊表示，5G、雲端運算、高效能運算、大數據、自動駕駛和人工智慧等應用層面，帶動功能更強大處理器的需求，先進封裝技術提升等，因此ABF載板規格朝向更多層數發展，提高ABF產能需求，業界判斷供需失衡至少2到3年，目前群翊在IC載板設備處於領先群；電動車部分，智慧電動車的PCB價值約為一般燃油車的4倍，也帶動PCB產業升級，加上物聯網及AR等新興應用，可望為公司帶來許多商機。

群翊第1季營業毛利為1.83億元，年成長12.96%，單季合併毛利率為42.35%，年減1.14個百分點，稅後盈餘為9910萬元，年成長43.35%，每股盈餘為1.8元；累計前4月合併營收為5.86億元，年成長13.95%。

針對投資人詢問本土新冠肺炎疫情對公司營運的影響？余添和表示，今天政府宣布三級警戒，未來居家上班、分流分層工作恐造成物料供應延後或不穩定，讓公司營運受一些影響，不過這是短空長多。

余添和表示，5G、雲端、物聯網及車用電子需求暢旺，帶給公司不錯訂單，截至目前為止，非常樂觀看待，今年接單是滿單，獲利可期。

(時報資訊)