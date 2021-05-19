歐元區公債殖利率在早盤上漲，基準德國國債殖利率上升到近兩年高點；投資人越來越加認為，歐洲央行(ECB)將放緩債券購買。

歐元區核心政府債券殖利率上升3個基點；義大利10年期國債殖利率上升5個基點，為1.1455%，來到2020年9月以來最高水準。

此前，由於市場猜測ECB可能放緩大規模的債券購買，歐元區政府債券在本周一遭到拋售。

市場關注周三稍晚公布的歐元區通膨資料，以及美聯準會公布的FOMC會議紀要；歐洲央行首席經濟學家Philip Lane也將在周三稍晚發表談話。

周三早盤，德國10年期國債殖利率上升3個基點，來到-0.081%，為近兩年最高水準。

美國債息相對平穩，10年期國債殖利率上升2個基點，為在當月交易的區間內。

在發行方面，芬蘭央行開始透過銀行團出售一批30億歐元的10年期國債。德國也預計將發售40億歐元的10年期國債。

(時報資訊)