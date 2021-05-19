是說人類的性行為遠比動物單純繁衍後代來得複雜而有深度，滾床單能展現愛情，也能培養感情，還能追求身心愉悅，但反過來說，要搞砸一場房事，也是很容易的事情，性學博士許藍方就拍攝了影片，揭露在床上男人千萬不要說這6句「禁忌的話」，一說包準女方涼去，瞬間離性高潮好遠。

性學博士許藍方在YouTube頻道「頂尖事務所」開設「DrShe許藍方」專欄，談到女性高潮問題，表示滾床單的情境有很大的影響，跟大家分享很多男性會在做愛時說這6句話，但其實超倒胃口，首先不要說「我厲不厲害」，許博士大嘆女生在沉浸其中時，被問這句話，怎麼回答都不對，其實厲不厲害，用眼睛觀察對方就知道了，且女生的高潮是堆疊的，這句話一問，感覺會瞬間不見。

另外也別問「我比前男友粗嗎？」，許藍方坦言女生其實沒有特別愛粗的，而是喜歡跟你在一起而已，將心比心，就如男性不喜歡被問前女友一樣；第三句則是「為什麼妳不喜歡，A片不都這樣」，許博士強調人人感受都不盡相同，當然不是每個情節都喜歡；第四句則是「妳舒不舒服」，她認為這就跟按摩到快睡著突然被問「舒服嗎？」一樣，會瞬間清醒，興致全消，建議要問，還是結束後擁抱時，再問會比較妥當。

還有也別問「妳到了嗎？」，許藍方說到此忍不住笑問：「是要去哪？」，覺得被問這題，萬一還沒到，會認為對方想快點結束，因此勉強自己說到了，但其實女性高潮不易，不要打斷感覺為佳；最後，是別問「換妳動了」，許博士困惑性愛並非接力賽，何必明言這種話，其實只要肢體上示意，雙方基本都有默契知道要幹嘛，「畢竟都是成年人了」，也表示每對愛侶之間，有自己的語言，強調不是做愛不要說話，而是要講對的話。

(中時新聞網)