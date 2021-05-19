疫情當前，未知的發展讓民眾人心惶惶，諮商心理師公會全國聯合會理事長黃雅羚表示，民眾近期面對疫情未知與變動所產生的焦慮情緒，需要專業人員的協助，如何在家安身同時也安心，是民眾接下來能否挺過這波疫情的重要關鍵，雖然「心理師執行通訊心理諮商業務核准作參考原則」已在去年修正公告，但即將屆滿1年、疫情急速升溫，各縣市目前可提供通訊心理諮商單位寥寥可數，實無法滿足民眾需求。

諮商全聯會副理事長羅惠群表示，衛福部針對「居家隔離、居家檢疫、自主健康管理」民眾的心理諮商需求，得由當事人主動致電求助衛生局防疫專線、關懷中心專線，經評估後方得安排通訊心理諮商服務。

羅惠群說，一般民眾本來就有在接受心理諮商的民眾，在疫情間該如何安頓心理需求，並未有所安排，若有高危險族群須持續心理照護，在當前法規限制，且服務量能不足的情況下，被迫中斷心理諮商的權益與人身安全如何保障，實在堪憂。

諮商全聯會媒體與公關召集人胡延薇指出，本會持續接獲心理師會員反映，許多已在心理諮商的民眾對於無法在疫情期間以通訊心理諮商得到服務感到無奈，若民眾有需求卻轉而尋求不受法規監督的非專業線上諮詢服務，反而有損民眾的權益，期待政府超前部署通訊心理諮商因應疫情的彈性作法。

黃雅羚指出，在疫情期間，心理師與民眾的外出都承擔著感染的風險，美國各州在2020年陸續開放通訊心理諮商規範，包括心理師應於單位內執業、通訊平臺之限制均予以鬆綁，可做為我國的參考。

(中時 )