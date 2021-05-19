全國疫情警戒升至第三級，副總統賴清德今天表示，大家關心各醫療機構服務量能的問題，政府已滾動式調整及討論，將會持續提升四大醫療量能，防疫是一場耐力賽，相信只要中央地方防疫腳步一致丶落實防疫措施，我們就能成功守護台灣。

賴清德今天在臉書呼籲大家留意並遵守防疫規範！他說，因應疫情變化，加強防疫措施，疫情指揮中心宣布即日起全國防疫將升至三級警戒，強化防疫資源整合，全力和地方政府攜手合作抗疫。

他提醒大家，外出必須全程配戴口罩，並避免不必要移動、活動或聚會，營業場所須嚴格執行實聯制，以降低群聚感染風險。

賴清德指出，這幾天大家也都關心各醫療機構服務量能的問題，我們滾動式調整及討論，請民眾不必擔心，目前量能充足，將會持續提升四大醫療量能，包括在熱點區增加篩檢站、擴充防疫旅館數量、持續增加集中檢疫所、各醫院清出專責病床等醫療措施。中央會全力協助地方調度，照顧每一個應該被照顧的人，「請大家安心」。

防疫升級，必然會造成許多生活上的不便，他請民眾體諒。另外，疫情期間假消息頻傳，也請務必養成先查證、再分享的習慣，避免造成不必要的恐慌。

賴清德強調，這兩週是阻絕病毒傳播鏈的關鍵時期，防疫也是一場耐力賽，「我相信，只要中央地方防疫腳步一致、落實防疫措施，我們就能成功守護台灣」。

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(中時 )