台灣本土疫情持續升溫，全國進入三級警戒，不少民眾都事先備好足夠的物資，盡量減少外出活動，宅在家防疫。星座專家小孟老師今（19）日發文分享最愛囤物資的4大星座，同時也提醒大家千萬不要衝動購物，買了一大堆食物，最後卻通通都浪費掉。

第四名：摩羯座

摩羯座擁有「跟風心理」，看到大家在疫情期間瘋搶物資，就會克制不住跟著一起買，到最後囤了過多的食物才開始後悔，只好將東西分送給親朋好友。

第三名：牡羊座

牡羊座非常愛家，在疫情期間他們囤物資都是為了家人，擔心他們會沒有食物可以吃，因此買了一大堆東西回家，不過到最後都會發現，這些食物被放到快要過期，只好在這之前拚命吃，避免浪費食物。

第二名：巨蟹座

巨蟹座的恐慌心理很強，走進超市裡只要看到貨架上的商品快要被買完，就算原本沒有計畫要買，也會忍不住拿個幾件放到購物車裡，在不知不覺間就囤了一堆東西。建議巨蟹座如果想要減肥，最好克制一下買東西的慾望，否則宅家期間看到食物就會被刺激食慾，根本瘦不下來。

第一名：射手座

射手座的人花錢不手軟，囤物資的時候也不會手軟，到了超市看到商品便宜又大碗，就會立刻放進購物車，最後買了一堆食物回家放，但最近經常停電，射手座一定要小心，千萬別囤一堆冷凍食品在冰箱裡，到時候一停電，食物全都被迫解凍可就慘了。

(中時新聞網)