新冠肺炎疫情嚴峻，合歡山正值花季，有許多上山賞花民眾，太管處憂心恐成防疫破口，連日來宣導戴上口罩，做好防疫工作。 （太管處提供／王志偉花傳真）

每年4月至6月合歡山花季期間，平日賞花客多，到假日賞花人潮擠爆，因疫情，全台已進入第3級警戒，太管處這兩天密集偕同警方等宣導入山民眾保持社交距離、戴口罩等防疫措施，呼籲非必要暫勿前往山區，減少不必要跨區活動，並依太魯閣國家公園環境特性，採因地制宜方式滾動檢討。

因本土疫情持續攀升，本週，太魯閣國家公園已宣布暫時封閉山屋、生態保護區包括南湖大山、奇萊山等山區步道及室內展館，也控管園區各停車場容留數，減量50％，減緩遊憩據點人流壓力，已獲得許可進入者，許可證自動廢止。

防疫進入3級警戒，太管處下午說，戶外單一出入口型遊憩據點全面關閉包括：砂卡礑、山月吊橋、錐麓古道、九曲洞、匯德、白楊步道、小奇萊等)；戶外開放型遊憩據點步道未封閉，但應全程佩戴口罩，維持安全社交距離(1公尺)，並停止10人以上聚會，太管處將派員加強巡視，並呼籲民眾勿再前往該等遊憩據點。

目前正是合歡山花季，賞花遊客眾多，假期更是人山人海，太管處連日來聯合林務局東勢林區管理處、內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊，前往昆陽、武嶺及合歡東峰、主峰、北峰等登山口宣導防疫政策，呼籲入山民眾保持社交距離，並將口罩戴好，做好防疫的相關工作。

太管處呼籲，合歡山四季皆美，在這波疫情升溫的關鍵時刻，請民眾盡量減少外出，減少遭感染的威脅與傳播途徑，等疫情穩定後，美麗的山林仍然在那裡等候遊客的光臨。

此外，太管處將從5月21日起，進行合歡山管理站房舍及周邊設施改善工程，屆時將在合歡山管理站賣店外架設圍籬，預計工期為150個日曆天，請民眾注意管制措施及安全。

(中時 )