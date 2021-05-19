正崴（2392）傳出有員工確診新冠肺炎，公司表示，該員工17日反應家屬確診，因同住在一起所以也被匡列，目前正在採檢當中。正崴進一步強調，除立即針對該員工作場域及樓層加強消毒外，17日公司也已進行廠區分場、分層、分區塊，分流運作，人員之間不往來，文件統一集中再分發，此外，針對包含蘆洲、萬華、板橋等高風險區域，都已經落實居家上班，考量後續不確定性，公司亦規劃台灣區員工全面執行居家上班。

(工商 )