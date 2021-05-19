傳員工確診 正崴：已隔離採檢中 持續密切關注 17:522021/05/19 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳員工確診，正崴表示已隔離採檢中，並持續密切關注。圖∕取材自正崴官網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 正崴（2392）傳出有員工確診新冠肺炎，公司表示，該員工17日反應家屬確診，因同住在一起所以也被匡列，目前正在採檢當中。正崴進一步強調，除立即針對該員工作場域及樓層加強消毒外，17日公司也已進行廠區分場、分層、分區塊，分流運作，人員之間不往來，文件統一集中再分發，此外，針對包含蘆洲、萬華、板橋等高風險區域，都已經落實居家上班，考量後續不確定性，公司亦規劃台灣區員工全面執行居家上班。 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 (工商 ) #正崴 #員工 #確診 #採檢 #該員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 確診者足跡至斗六分行 台企銀緊急消毒 12:182021/05/18 財經 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 照護確診輕症 方艙CP值高 04:102021/05/18 話題觀察 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 「先知」楊志良預言：20、21日將達單日確診數高峰 09:212021/05/18 生活 亂PO屏東某診所確診訊息 無聊男遭逮最重恐判3年 10:012021/05/18 社會 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 確診或接觸確診者怎麼辦 蘇貞昌：請先待在家 10:012021/05/18 政治 財經熱門新聞 E組注意！今用電拉警報 台電更改停電排序 - 財經 又驚傳員工確診 富邦人壽：緊急全面清消作業 - 財經 雙北封城？ 備戰準四級警戒 - 日報 疫苗來了！台股慘跌惡夢走了 他洩散戶下一步… - 要聞 女股神也凹單？旗下ETF崩3成 這檔股幾乎出清洩警訊 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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