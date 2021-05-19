胡玲瑜就讀於頭前國中，她是重度肌肉萎縮的孩子，從小需要媽媽在旁協助。（新北市教育局提供）

莒光國小的塗煜鈞因粒腺體病變導致全面動作發展遲緩，但仍積極參與社會公益活動。（新北市教育局提供）

五華國小的鄧妍玲曾撰「抗糖小勇士」繪本於新北市圖書館發表，並受教育廣播電台專訪。（新北市教育局提供）

教育部今公布2021年總統教育獎得主，新北市有4名學生獲獎；就讀頭前國中胡玲瑜為重度肌肉萎縮患者，從小就無法生活自理，需要母親24小時在旁協助，雖然寫字速度雖比別人慢，但仍用心書寫每個字，從不缺席校外教學活動，她期待畢業後能開店、寫小說，靠自己的能力養活自己，「我相信只要肯努力就沒有做不到的事！」

胡玲瑜家中排行第二，父親為計程車司機，母親來自越南。因從小重度肌肉萎縮生活無法自理，需要母親24小時在旁協助，但始終勇敢面對人生的挑戰，不僅課業表現很好，也積極參與活動，從不缺席校外教學活動。

胡玲瑜表示，期待自己能完成學業，接觸更多的事物並找到興趣及專長，畢業後可以開間小店或寫小說、電腦類的工作，靠自己的能力養活自己，最重要的是能孝敬父母，回報親恩，也相信只要肯努力就沒有做不到的事，時間會帶著自己不斷成長進步，再做善事回饋社會。

另名總統教育獎得主為五峰國中8年級的林耕鴻，國中健康檢查時發現罹患白血病，與病魔對抗期間仍積極向學，也曾獲得第11屆全國靈鳩山普仁獎、新北市109年度NEW LIFE天使獎等，精神令人欽佩；林耕鴻談及夢想勵志地說，「疾病讓我更能關注同樣境遇的患者，期待自己未來能成為研究癌症的科學家，讓人們免於疾病之苦。」

林耕鴻樂觀的態度也感動身邊的人，同學都稱他是班上的小太陽，除獲得校內模範生肯定，也曾獲得第11屆全國靈鳩山普仁獎、新北市109年度NEW LIFE天使獎以及優秀身心障礙學生，優異的學業表現多次成為技嘉教育基金會助學金得主；今再榮獲總統教育獎，令人欽佩。

另名總統教育獎得主五華國小學生鄧妍玲罹患噬血症候群與川崎氏症，同時也是糖尿病T1患者，終身需注射胰島素維持生命，她的父親也罹腦瘤積極抗病中，她曾撰「抗糖小勇士」繪本於新北市圖書館發表，並創作繪本與拍攝衛教影片，提供罕見疾病基金會病友正向希望。

鄧妍玲不僅長期參與服務社團，提供同學與民眾優質解說服務，也擔任新北市府科學嘉年華、小農夫市集等活動服務小講師。還曾拍攝多部環境教育微電影，並成立學校YOUTOBE環境教育微電影頻道，提供大眾優質環境教育媒體資源，協助教育廣播電台製作20集以上各類兒童節目服務。

鄧妍玲表示，他未來想成為醫師，為疾病中艱苦奮鬥的病友點一盞希望的燈火；也想成為演員，讓在疾病中絕望的人們，因為我的演出而有微笑；「我更想服務人群，讓在重病中的父親不要牽掛，以我為欣慰。」

另名總統教育獎得主莒光國小學生塗煜鈞，因粒腺體病變導致動作發展遲緩，做事比一般孩子更費時費力，即便體力不比其他同學好，他仍認真參與課堂討論，還主動擔任圖書館志工，獲頒SOGO基金會第八屆少年楷模獎、2016年及2019年罕見疾病獎助學金成績優良獎，以及新北市108學年度優秀身心障礙學生。

塗煜鈞說，希望自己病情可以穩定，減少醫生及親朋好友的擔憂，也希望有合適的輔具能幫助學習與生活更順利，實現當機場塔台人員、捷運行控中心人員的願望。他想用正能量感染並鼓舞其他人，也能繼續用自己力量擔任志工，幫助更多需要協助的人。

新北市教育局長張明文表示，衝過逆境需要更多動力與勇氣，4位獲獎的同學以無比堅毅的信念跨越身體及心理的阻礙，都是超越自我、不畏逆境的鬥士。希望除了「總統教育獎」給予受獎學生肯定與鼓勵外，能有更多社會公益團體及熱心人士投入關懷弱勢學生的行列，發揮人性積極面善行，期待這個社會有更多溫暖。

(中時 )