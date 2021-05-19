全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，台灣疫情近日亦急遽升溫，許多企業與組織正重啟異地辦公、居家工作和遠距教學來防堵傳染擴散。為維持學生學習步伐並確保各企業與組織營運穩定，微軟宣布免費提供 Microsoft Teams 教育版資源，讓全國 250 萬名國高中小學生與 20 萬名教師進行遠距教學，達成停課不停學的目標！面對各類型實體研討會、講座與活動大幅線上化的趨勢，微軟也對此於推出全新 Microsoft Teams 網路研討會功能，期待協助企業與組織敏捷、彈性且智慧地開拓嶄新機會。

【微軟免費提供Microsoft Teams 教育版資源】

教育部於日前宣布自 19 日起，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，並強調防疫不停學，大專校院及高中以下學校改採線上教學維護學生受教權益。此項緊急政策考驗著各級學校的數位學習配套措施，為協助全台教育單位打造穩定的遠距教學品質，微軟於2020年 2 月便宣布 Microsoft Office 365（A1 版本）結合教育雲端帳號，全台超過 4,000 所學校的教師與學生只要登入個人的教育部教育雲端帳號，即可免費使用 Microsoft Teams 開啟遠距課堂，還能取得微軟全球數位學習資源與服務，支援師生即刻實現數位轉型。

Microsoft Teams進行活潑的課堂互動，有問題可「舉手」讓老師點你做發問，維持課堂秩序。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

在全球，已有超過 183,000 間教育機構使用 Microsoft Teams 打造創新教學與滿足師生需求的數位學習環境。Microsoft Teams 以人為本的功能設計可協助師生跨越時間與場域限制，運用白板、舉手等功能，讓師生互動更為即時。針對國小至高中不同的學習年齡階段，以及 108 課綱目標，Microsoft Teams 皆能提供適切功能及教學模式，無論是以國小教師為主的輔助工具、國中同儕間共同討論協作，乃至讓高中生主動掌握學習進度與安排，都能滿足師生對遠距教學的需求。

微軟在政府佈達停課不停學的第一時間，彙整學校教師可快速上手遠距教學的指南，多元資源包括 3 分鐘快速上手影片，只需一個連結就可開始視訊遠距教學；30 分鐘快速打造遠距教室影片與手冊；常見問題 Q&A 等，幫助教師、行政、資訊組長、學生、家長解惑並迅速上手。

【簡化線上活動複雜度 Microsoft Teams 升級會議互動體驗】

隨著防疫政策不斷調整，除了教育單位受到影響，各企業與組織也須在極短時間內啟動數位應變。為滿足更多元的線上會議與活動需求，Microsoft Teams 網路研討會功能即日起陸續於 Office 365 和 Microsoft 365 的多種訂閱方案中推播，讓使用者可透過 Microsoft Teams 無縫地將各類型課程講座、研討會甚至展覽活動轉移至線上。

全新的 Microsoft Teams 網路研討會功能為線上活動從策劃到執行提供所有技術與工具，包括可自訂的註冊頁面、會議通知、簡報模式、與會者權限及會後報告等，並可支援 1,000 人上線互動，且在僅供檢視（view-only）模式下，能容納最多 10,000 名與會者；其中，PowerPoint Live 與簡報者模式更幫助簡報者完整掌握投影片、筆記註解、聊天室和觀眾影像等資訊，並能依據活動性質打造專業簡報形象；與會者也能選用高對比度模式、螢幕閱讀器、簡報翻譯等功能來客製化參與體驗。

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