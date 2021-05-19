王碩瀚劇中被扒光洗澡。（Vidol提供）

賴東賢（左）、王碩瀚劇中互動曖昧。（Vidol提供）

日本SPO、Vidol、KKTV三方共同出品的BL原創網劇《約‧定I DO》，由兩對超高顏值CP賴東賢、王碩瀚，以及廖偉博、余杰恩，再加上「侵略性男神」李迪恩主演。18日正式釋出8分鐘精彩片花，賴東賢表示看完感覺很像是在看他和王碩瀚的甜蜜故事紀錄片，幫王碩瀚吹頭髮的橋段讓他們感情升溫，更貼近彼此。王碩瀚片花中下半身只圍浴巾，被賴東賢扯下，他為這場戲做了安全措施，穿上三層肉色安全褲，原因是擔心下面的「形狀太明顯」。李迪恩笑說平常都演比較霸氣一點的角色，這次反被賴東賢壓倒在桌上感覺還不賴，還透露當時的情緒很適合被壓。

賴東賢、王碩瀚兩人在戲裡戲外的互動都自然甜膩且充滿粉紅泡泡，劇中兩人互擁入眠、貼心吹髮、洗澡擦身，讓腐女粉絲看了臉紅心跳。賴東賢回想起高中在球隊時，每天都是40幾個人睡在一起，大家的打呼聲像交響樂一樣此起彼落，所以從來不知道自己睡覺的模樣，直到主持《愛玩客》時和另一位主持人Jason賴俊龍睡在一起，隔天起床Jason跟他說：「你昨天磨牙還講夢話耶！而且你連做夢都很有禮貌，一直在跟別人道歉，嘴上念著不好意思、對不起，是不是主持節目壓力太大？」他才知道原來自己睡覺的時候這麼擾人清夢。

劇中王碩瀚因生病發燒流了滿身汗，於是賴東賢就把他扒光洗澡擦身，賴東賢笑說那場戲拍起來很唯美，但在當下有種照顧長照患者的感覺，「一般來說應該要讓病人躺在床上休息，幫他蓋好棉被，但我卻硬要把人家扒光洗澡」。賴東賢劇中習慣戴著手套，還有一場他把王碩瀚綁在椅子上的橋段，他笑說真的看起來很像變態，有S傾向，「王碩瀚被我綁住，我拿著刀子靠近他，他露出害怕的表情，感覺他像是我的俘虜，我可以盡情對他任意妄為。這場戲很有趣，整個過程我也很享受」。賴東賢表示不管演S還是M都有很過癮的地方，他本人傾向S，笑說：「因為我怕痛。」王碩瀚則說下次要換他演S，壓制賴東賢，因為他的個性比較暴躁，也比較直接，不是那種被虐性格。

(中時 )