新北市平溪區青農陳韋齊大學時就讀能源相關科系，卻對養蜂產生濃厚興趣，大三時決定放棄學業，毅然返鄉和父親投入養蜂產業，但初期蜂蜜收成不佳，才知養蜂不容易，陳韋齊開始自修養蜂知識，並四處向老經驗的養蜂師傅求教，終於讓收成逐年成長，自創蜂蜜品牌行銷市面。

26歲的陳韋齊多年前與父親一同接觸到養蜂產業，對養蜂產生濃厚興趣，當時仍是大學三年級的他，幾經思考後，決定放棄大學學業，於2018年返鄉和父親、表哥一起投入養蜂事業，自創品牌，從養蜂、採蜜、運輸、加工到檢驗包裝全程嚴格控管，生產純淨無添加的天然蜂蜜。

陳韋齊說，剛開始以為養蜂很容易，但第一次收成的蜂蜜遠不如預期，才了解養蜂沒有想像中輕鬆，於是開始進修專業養蜂的知識，四處拜訪老經驗的養蜂師傅，並向專家學者請教生產加工到檢驗包裝的相關知識，才讓養蜂事業逐漸步上軌道。

陳韋齊表示，因低溫濃縮的蜂蜜較能保有蜂蜜特有的香氣及營養價值，因此他堅持以40℃低溫濃縮，保證出產的每一滴蜂蜜營養成份及風味不受破壞，透過生產最真的蜂蜜，希望與消費者共享第一次吃到蜂蜜時那份最初的感動。

新北市農業局長李玟表示，秉持「先創通路，再開農路」的精神，持續輔導新北青農創造多元通路，現在除了農會超市、市集等實體通路外，多數農友也積極開發線上通路，近期疫情升溫，民眾可多多利用電商通路訂購新北優質農產品，落實防疫之餘，也能以實際行動支持在地小農及優質農產。

(中時 )