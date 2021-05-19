勞動部勞動基金運用局一名職員因陪病需要，按醫院作業配合快篩採檢呈陽性反應，正循採驗PCR程序確認中，該局已啟動相關應變機制，基金運作如常。基金局也說明，該員於5月15上週六開始有發燒症狀，而自5/11起均未進入立法院場域，並無傳染給立法院同仁之虞，大家可以放心。

為減少員工染疫風險，勞動基金運用局已於17日啟動實體分區辦公，並於19日啟動居家辦公，經管基金投資運用業務不致因疫情影響而中斷。

運用局表示，啟動分區辦公後，員工上下班採取出入動線及電梯分流，並禁止跨區活動。同時運用局已請員工密切注意自身健康狀況，全面停止外部人員約訪會議。採行分區及居家辦公措施，並於本日再次全面清消。

基金局強調，該員並非辦理投資業務人員，目前各項投資如常進行，經管基金投資運用業務不因疫情影響而中斷，至於媒體相關疫情訊息，仍以中央疫情指揮中心發布為準。

(工商 )