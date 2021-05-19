櫃買中心19日表示，今年以來國內經濟持續表現良好，依據主計總處概估，第一季經濟成長率達8.16％，創下十年半單季新高點，上櫃公司第一季財報數字也跟上經濟趨勢，上櫃公司第一季所有產業稅前淨利皆較109年同期增加，稅前淨利成長達20％以上者，占全體上櫃公司的63％。

首季上櫃公司獲利成長金額較大之產業主要為生技醫療業、電子零組件業及半導體業等三個產業，該三個產業的上櫃公司市值就占整體櫃買市場的六成，成交金額則占整體櫃買市場的七成。

櫃買中心表示，雖然近期股市波動較大，整體櫃買市場投資人違約並無異常情形，今年截至5月17日，投資人違約金額占市場總成交金額的比例為萬分之0.5，與過去三年的萬分之0.51相當，另今年5月（至5月17日）櫃買市場平均每日投資人違約金額約6百萬元，占市場總成交金額萬分之0.40，低於今年1至4月的萬分之0.54，而目前整體市場的信用交易擔保維持率也在合理水平。

櫃買中心重申，股價反應的是上櫃公司及經濟的基本面，目前整體市場交易秩序良好，投資人可理性評估經濟情勢及股票價值，安心進行投資。櫃買中心表示，將持續落實櫃買市場監視機制，健全交易環境及防範可能風險，同時，持續關注疫情對市場的影響，配合主管機關採行因應措施，以維護市場交易秩序及交割安全。

(工商 )