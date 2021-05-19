全台進入三級警戒，想坐下來吃個飯都是奢求。繼麥當勞全台門市暫停內用後，王品、饗賓兩大餐飲集團宣布，即日起暫停內用服務，只提供外帶外送，瓦城泰統、豆府則是雙北暫停內用，會否跟進全台尚待評估，餐飲業寒冬提前到來。

王品表示17日才宣布，台北萬華區石二鍋家樂福桂林店、肉次方西門峨嵋店、尬鍋台北西門店、新北市蘆洲區藝奇、西堤、石二鍋、hot7，7家門店自即日起暫停營業，雙北100家門店全部暫停內用，不過因應三級警戒，全台門市今日起跟進暫停內用，僅提供外帶、外送。何時恢復，將視疫情狀況調整，全力配合政策。

饗賓餐旅全台門市，包括饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯、開飯川食堂、饗泰多、真珠台灣家各地分店，即日起暫停內用服務，僅提供外帶外送服務，七大品牌攜手於「饗帶走EATOGO」平台（https：／／reurl.cc／L0Rydy）推出外帶外送滿千九折的優惠活動，期望大家同心協力，成功防疫，儘早恢復正常生活。

瓦城泰統集團雙北門市暫停內用，僅維持外帶外送服務。暫時停止內用分店包含旗下泰式「瓦城」、「非常泰」、「大心」、「月月 泰BBQ」，與全台最大湘菜品牌「1010 湘」、跨菜系中式料理「時時香」、跨國界南洋餐飲品牌「YABI KITCHEN」7大品牌，共計63家分店。為積極配合政府政策與百貨商場防疫措施，各縣市另有部分門市彈性調整營業時間，外帶並到店自取，單筆滿額即享85折優惠。

豆府旗下涓豆腐、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、飛機河粉等四大品牌，桃園(含)以北門市僅開放外帶、外送服務，其餘門市也配合百貨、商場營業調整營業時間，遵守政府各項防疫指示，員工自主量測及記錄體溫，落實體溫管理，定時洗手、全面配戴口罩，協助入店消費者測量體溫和消毒等，亦全力配合政府防疫政策。

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(中時 )