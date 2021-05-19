重症加護醫師陳志金強調，「確診不是只有你有事」，只要一人感染，周遭9類人就有染疫風險，形成社區缺口。(摘自陳志金臉書)

中央流行疫情指揮中心今（19日）宣布新增267例本土確診個案，隨著病毒傳播鏈逐漸擴散到中南部，指揮官陳時中宣布即日起全國進入防疫第三級警戒。在疫情升溫時期，重症加護醫師陳志金強調，「確診不是只有你有事！」只要一人確診，恐害周遭9類人就曝露在染疫風險下，形成社區缺口。

台灣本土COVID-19確診連五天破百例，除了雙北已成重災區，各地地方社區內也傳出多點爆發，指揮中心宣布即日起至5月28日止提升全國疫情警戒至第三級。奇美醫院加護醫學部醫師陳志金分享一張圖表提醒民眾，「不是自己怕不怕感染，而是每個人感染後都會形成一個缺口，對家人、親友、社區、醫療、國家造成沈重的負擔！」

「一旦確診，不是只有你有事！」該圖清楚標示出，只要有一位民眾心存僥倖，不正視疫情，若不幸確診，除了同住家人、兄弟閨蜜、公司同事、同學有感染風險外，恐連帶早餐店阿姨、餐廳服務生、超商店員、司機，或是醫護人員都一起遭殃。「每一個人代表一個家庭，真的不是只有你的事。」

陳志金表示，防疫雖然會對生活造成不便，但也不是不能克服。他舉例，「我不搭公車，那就提早半小時走路；儘量不搭電梯，改走樓梯。」並呼籲大家，隨時戴好口罩、小心脫下，隨時洗手、不接觸眼口鼻；不找朋友、不群聚，探視長輩改用視訊。「保護自己、保護長輩、保護社區、保護台灣。」

(中時新聞網)