有些男人很需要女友的調教，只有聰明的女生才能跟他談戀愛。星座運勢網站「星座上上簽」分析，獅子座、雙子座、水瓶座的男生在戀愛中很愛搞怪，如果女友比較單純、比較笨，就會被他利用，唯有聰明的女生可以駕馭他，享受他的寵愛。

▍1.獅子座

和獅子男交往，不是大好就是大壞，他們需要調教，如果懂得如何駕馭他，他就會是一個對女友好、很有責任感的男人，雖然他性格比較火爆、衝動，但只要遇到可以馴服他的女生，在女友面前他就是一隻溫順的大貓。聰明的女生可以找到和獅子男相處的平衡點，可以哄他開心，又能讓他心甘情願的付出，不用對他百依百順，用對方法就能被寵上天。

▍2.雙子座

雙子男很聰明，如果遇到太單純、甚至有點笨的女生，他絕對會騎到女友頭上，徹底利用對方，根本不會珍惜對方的愛情。雙子男熱愛自由，難以馴服，只有聰明的女生可以看穿他的詭計，當他想要做亂的時候，立刻能夠澆熄他的蠢蠢欲動，而且和雙子男交往一定要口才好、有邏輯，免得被他的三寸不爛之舌耍得團團轉。

▍3.水瓶座

水瓶男有許多獨特的看法，也喜歡體驗新事物，他會希望伴侶能夠和自己有良好的默契，能夠一起體驗並享受，所以完全受不了沒有想法的笨蛋。水瓶座對戀人的喜歡，通常包含了崇拜的成份，唯有夠聰明的女生才會引起他的興趣，反應靈敏、有邏輯的女生他才願意深交，否則你們的話題會總是停留在很表面的層次，無法進入他的內心世界。

(中時新聞網)