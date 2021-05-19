大陸男星陳建斌在電視劇《後宮甄環傳》飾演皇上，在台灣擁有高知名度，2014年更成為金馬獎史上第一位同屆獲得最佳男主角、最佳男配角和最佳新導演獎的得主，演技獲得肯定；陳建斌和愛妻蔣勤勤參加真人秀《妻子的浪漫旅行》，不時分享兩人婚前回憶，最新一期蔣勤勤爆料陳建斌特殊求婚方式，讓現場所有來賓非常佩服。

陳建斌和愛妻蔣勤勤在2005年合作電視劇《喬家大院》時相識，隔年2月兩人就默默領取結婚證，至今都尚未舉行婚禮，目前已有兩個兒子；兩人結婚多年，受邀出演夫妻真人秀節目《妻子的浪漫旅行》，在節目中不僅能看到他們老夫老妻般互動，每每講到昔日回憶也都引起討論。

蔣勤勤在節目中分享陳建斌求婚方式有多特別。(圖/ 摘自蔣勤勤微博)

今（19）日下午蔣勤勤在微博分享最新一期《妻子的浪漫旅行》片段，節目中她被問到陳建斌當初怎麼求婚的，她笑笑地表示，大部分男人求婚會準備戒指、鮮花然後單膝跪地，但陳建斌卻只是拖著兩個行李箱到她住處，一個裝著書，另一個裝著衣服，她也秒懂他的意思「我就交給妳了」，兩人就這樣攜手邁入人生下一階段，然後就15年了。

現場來賓聽完，大推陳建斌的求婚方式，誇讚「陳老師會玩啊」、「這招真的厲害啊」；陳建斌超特別求婚方式也引起網友討論，「陳建斌老師求婚太樸實了，但滿滿是套路」、「這才是最高級的浪漫」、「陳老師微博頭像是兔子，因為老婆蔣勤勤屬兔，真的太會了」、「這種求婚方式真的有點東西」。

(中時新聞網)