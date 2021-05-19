因應疫情持續升溫，今(19)日中央流行疫情指揮中心正式公告全國進入第三級緊戒，造成餐飲業者營運衝擊，為協助中小型餐飲業者快速啟動外帶外送機制，LINE 即日起限時限量推出餐飲業者免費外帶外送模組方案，只要是首次使用該模組的商家，在六月底前申請可補助到七月底，LINE官方帳號月費、第三方夥伴外帶外送模組月費通通免費。同時，也為申請的業者，建立LINE熱點商家資訊，增加線上線下串連與曝光機會。

防疫期間，民眾無法進餐廳用餐，轉而使用外送外帶服務。許多中小餐飲業者面臨技術缺乏的狀況，LINE為鼓勵餐飲業者善用LINE官方帳號的外送外帶模組，推出免費方案，這些模組不需額外開發，商家短時間內串接即可使用，這次LINE攜手12CM、Ocard與iCHEF三家夥伴，六月底前申請就免收官方帳號月費與模組費用，各家模組開放200家商家免費串接，每個商家僅限申請一個模組為限。

方案適用對象（須同時具備以下條件）： (1)位處疫情三級警戒縣市之餐飲業者；(2)擁有LINE官方帳號 ；(3)首次申請外帶外送模組 。相關申請資訊、可參考官網介紹。

LINE持續與夥伴開發多元解決方案，期望能幫助店家降低技術門檻，發展完整數位行銷生態圈。這次除了攜手伙伴推動針對餐飲業者的外帶外送模組補助計畫，合作的多家技術夥伴陸續開發免費的實聯制功能，方便店家民眾紀錄，包含漸強實驗室的表單與翔評互動針對醫療診所的系統，幫助店家在自身官方帳號中就能完成民眾實聯功能。

(科技)