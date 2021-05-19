桃園市汽機車拖吊移置費6都最低，但交通局數度研擬調漲都在議會闖關失敗，去年在市長鄭文燦出面溝通下三讀通過，但延至今年實施，預計5月22日起，汽車移置費從600調漲到800元、機車移置費從100調漲為150元，漲幅為25％及75％，這也是20年來首度調漲。

桃園市小型汽機車移置費六都最低，現行汽機車決標單價分別為588、98元，和移置費僅有12元和2元差價，計入業務跟郵寄成本，每年虧損100萬元，形成變相補貼違規車主怪現象，又因油電雙漲、勞基法修正等原因，造成營運成本增加，拖吊業者投標意願低落、不時傳出流標。

桃園市交通局2015、2016年連續2年研擬調漲卻都闖關失敗，去年5月再度提案修正「桃園市妨礙交通車輛移置保管自治條例」，小型汽車移置費每輛次自600元調整為800元，機車移置費每輛次自100元調整為150元，引發藍綠激辯，藍認為疫情期間找消費者開刀、綠認為本該違規者付費，在鄭文燦請託下，終經議會表決三讀通過修正條文，但要在1年後公告施行，且拖吊車固定式廣播提醒聲音分貝應達75分貝、加強違停取締拖吊能量、提升服務品質等決議。

交通局長劉慶豐表示，因桃園市拖吊移置費自2001年公布起，迄今未調整，除桃園、中壢2區設有拖吊保管場外，其餘行政區拖吊保管場招標案乏人問津，違停無法移置影響民眾觀感，為維護桃園道路行車安全，有必要調整違規車輛拖吊移置費，以利盡速完成拖吊保管標案及服務，也呼籲民眾勿因自身一時方便違規停車。

(中時 )