配合政府防疫政策，全家全台超過3800家店舖自即日起啟動「實聯制」作業，除現行「全家會員實聯制」外，本周將新增行政院「簡訊實聯制」版本，另也備有紙本版供民眾填寫。

全家表示，多樣且便利的登記方式，民眾可依需求自行選擇使用。此外，為提供消費者更安全的賣場環境，全台店舖自即日起陸續暫停開放洗手間、休憩區使用。

(中時 )