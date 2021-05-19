配合防疫政策 全家宣布新增政院版「簡訊實聯制」 18:032021/05/19 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全家實聯制示意圖(圖／全家提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 配合政府防疫政策，全家全台超過3800家店舖自即日起啟動「實聯制」作業，除現行「全家會員實聯制」外，本周將新增行政院「簡訊實聯制」版本，另也備有紙本版供民眾填寫。 全家表示，多樣且便利的登記方式，民眾可依需求自行選擇使用。此外，為提供消費者更安全的賣場環境，全台店舖自即日起陸續暫停開放洗手間、休憩區使用。 110指考今起報名 新增考場違規項目「攜帶活體動物」 《半導體》5G不單只攻智慧機 聯發科PC找來3位神隊友 (中時 ) #實聯制 #簡訊 #店舖 #全家 #全台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 防疫不掉棒 兆豐證升級防疫 12:012021/05/18 財經 桃園啟動乘車實名制 宮廟禁入 04:102021/05/18 地方新聞 黃士修爆今恐持續分區停電 台電已勸廠商暫停產線 05:572021/05/18 政治 海納百川》陳時中招架不住了（譚再利） 11:012021/05/18 海納百川 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 《國際經濟》達拉斯聯準銀行總裁：2022年首次升息的看法沒有改變 12:342021/05/18 財經 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 台南護專維持實體授課學生氣炸 校長：可請防疫假 10:402021/05/18 生活 全台一周停電2次 綠委：台電的理由不是理由 11:112021/05/18 政治 影》疫情爆炸 蔡英文：疫苗會陸續到位 請大家放心 10:212021/05/18 政治 生活熱門新聞 桃園新增15確診 足跡遍佈台茂、屈臣氏及各大超商 - 生活 台中新增5例確診 足跡遍及一中商圈 中友百貨緊急封館 - 生活 中市新增5例確診 東海大一生和萬華朋友吃飯染疫 - 生活 台北捷運驚傳員工確診？北捷回應了 - 生活 新莊社區大樓住戶疑確診 社區管理中心發訊息曝第幾棟 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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